Экспорт легковых автомобилей в 1 полугодии вырос на 44%

Экспорт легковых автомобилей из России за шесть месяцев 2021 года вырос на 43,8% и составил 44,1 тыс. единиц на общую сумму 712,5 млн долларов, гласят данные Федеральной таможенной службы (ФТС) России. При этом в июне на внешние рынки было отправлено 8,3 тыс. автомобилей (+11,3% к маю) на 137,4 млн долларов.

Экспорт грузовых автомобилей в январе - июне увеличился на 7,2% и составил 6,1 тыс. машин на 160,8 млн долларов. В июне за рубеж было поставлено 1,3 тыс. грузовиков (+12,1% к маю) на 33,4 млн долларов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», экспортные продажи LADA в первом полугодии 2021 года составили 15229 машин (-24%), следует из финансовой отчетности группы Renault. Объем экспорта автомобилей, производимых на предприятии Hyundai в Санкт-Петербурге, в январе - июне вырос на 78% и составил 14,6 тыс. единиц. Добавим также, что кроссовер Hyundai Creta нового поколения российского производства начнет поставляться на экспорт уже этим летом. Кроме того, с марта 2021 года Haval расширил географию продаж автомобилей российского производства в страны СНГ: Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Таким образом, в первом полугодии 2021 года завод Haval в Тульской области увеличил экспорт на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Фото: Hyundai