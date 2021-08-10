Skoda выпустит новый бюджетный седан Slavia

Компания Skoda ведет разработку нового бюджетного седана, который получит название Slavia. В первую очередь новинка предназначается для рынка Индии, где будет конкурировать с такими моделями как Honda City, Hyundai Verna и Volkswagen Virtus. Как пишет портал Autonews.ru, по предварительным данным, премьера нового седана состоится уже в этом году, а в продаже у индийских дилеров он должен появиться в начале 2022-го. Будет ли Skoda Slavia продаваться на других рынках, пока неизвестно.

Седан Slavia будет построен на платформе MQB A0 IN, которая легла в основу нового компактного кроссовера Kushaq, появившегося на рынке Индии в июне этого года. Длина нового седана составит 4480 мм, а значит он будет превосходить по размерам Rapid (4413 мм). Размер колесной базы равен 2651 мм.

В моторную гамму Skoda Slavia войдет 1,0-литровый трехцилиндровый бензиновый двигатель TSI мощностью 115 л.с., который будет работать в сочетании с 6-ступенчатой механической коробкой передач или 6-ступенчатым «автоматом». Также клиентам предложат 1,5-литровый четырехцилиндровый мотор с отдачей 150 л.с. в паре с роботизированной коробкой передач.

Напомним, чешский автопроизводитель отвечает за реализацию проекта India 2.0 с июня 2018 года. Специально для Индии компания Skoda адаптировала модульную платформу концерна Volkswagen Group и представила ее новую версию MQB-A0-IN. Она соответствует новым, более строгим экологическим требованиям и правилам безопасности в Индии. В качестве первого этапа предусмотрен запуск двух моделей SUV и двух седанов (нотчбеков) в сегменте А0, и первой моделью местного производства стал компактный кроссовер Kushaq. На заводе в Пуне чешский автопроизводитель наладил новую производственную линию MQB для обеспечения максимальной локализации на уровне 95%.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Autocar India

