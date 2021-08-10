Haval представил новый флагманский кроссовер Shenshou

Компания Haval представила новый флагманский кроссовер под названием Shenshou, которое можно перевести с китайского языка как «Мифический зверь».

Как пишет портал Autonews.ru, кроссовер стал серийной версией концепт-кара Haval XY, дебютировавшего несколько месяцев назад. В основе Haval Shenshou лежит новая модульная платформа L.E.M.O.N. собственной разработки, на которой также создан кроссовер Jolion для российского рынка. Длина новинки составила 4780 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм, что на 308 мм и 100 мм соответственно превосходит габариты российского Jolion.

Внешний вид нового кроссовера отличает узкая фронтальная оптика, визуально объединенная тонкой светодиодной полосой. Кроме того, автомобиль получил аэродинамические элементы кузова, в том числе спойлер на крышке багажника и диффузор, а также четыре патрубка выхлопной системы в спортивном стиле.

В салоне установлена 12,3-дюймовая виртуальная приборная панель и большой сенсорный дисплей мультимедиа диагональю 14,6 дюйма, а также беспроводная зарядная станция для мобильных гаджетов. Количество кнопок и механических переключателей сведено к минимуму.

На старте продаж Haval Shenshou будет доступен с безальтернативным 1,5-литровым турбомотором, развивающим 185 л.с. и 220 Нм крутящего момента. Двигатель работает в сочетании с 9-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В дальнейшем модель получит 2,0-литровый более мощный агрегат, а также гибридную силовую установку.

Напомним, ранее компания Haval представила новый серийный кроссовер под названием Monster. Цены и сроки начала продаж новинки, публичная премьера которой состоится в конце августа 2021 года в рамках мотор-шоу в Чэнду, будут объявлены позже.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры Haval реализовали 19167 автомобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Haval