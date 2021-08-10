Продажи китайских автомобилей в июле выросли на 84%

Продажи автомобилей китайских брендов в России продолжают расти. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», они росли каждый месяц с начала 2021 года и июль не стал исключением (+84% до 9 734 шт.).

Самым популярным китайским брендом в РФ по итогам июля стал Chery. Причем в этом месяце ему удалось войти в ТОП-10 самых продаваемых брендов на российском рынке. Его продукция, по данным АЕБ, разошлась тиражом в 3 009 экземпляров – почти в 3,5 раза больше, чем год назад.

На втором месте находится Haval, реализация автомобилей которого выросла на 60% – до 2 932 экземпляров. Замыкает первую тройку Geely с результатом в 2 502 проданных автомобиля (+87%). Продажи автомобилей остальных китайских марок выглядят следующим образом: Changan (421 шт.; -36%), CHERYEXEED (400 шт.), FAW (298 шт.; - 23%), GAC (62 шт.), DFM (51 шт.; -32%), Lifan (49 шт.; -53%), Zotye (5 шт.; -55%), Brilliance (4 шт.; -71%), Foton (1 шт.; -83%).

В целом же за семь месяцев, с января по июль включительно в нашей стране было реализовано 56 573 новых машины китайских марок, что на 140% больше, чем год назад.

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