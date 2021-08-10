Запуск производства Tesla Cybertruck отложен до 2022 года

Компания Tesla начала прием заказов на представленный в ноябре 2019 года электрический пикап Cybertruck сразу после официальной премьеры прототипа, пообещав начать продажи серийных экземпляров в конце 2021-го. Однако уже через пару месяцев после дебюта пикапа глава компании Илон Маск объявил о том, что число заявок превысило 250 тыс. и доставка машин всем сделавшим заказ клиентам может растянуться на 3-4 года, так как зарезервированные для модели производственные мощности «Теслы» не позволяют выпустить такое количество автомобилей за короткий срок, пишет издание «Авторевю».

Недавно стало известно о проблемах «Теслы» с организацией производства новых аккумуляторных ячеек формата 4680, которые станут основными для будущих моделей Tesla, а также о планах начать выпуск электрокроссоверов Model Y на заводах в Техасе и Берлине до конца этого года. О пикапах Cybertruck (равно как и о давно обещанных двухдверках Roadster и тягачах Semi) тогда не сообщалось, хотя, если учесть, что они не входят в число приоритетных моделей, можно было предположить, что их выход снова откладывается. И вот теперь Tesla официально подтвердила перенос старта производства серийных электропикапов: в обновленном онлайн-конфигураторе модели Cybertruck указано, что завершить настройку с выбранными опциями можно будет ближе к началу выпуска, которое намечено на 2022 год. Более точные сроки в компании пока не называют – не исключено, что первые товарные машины доставят покупателям под конец 2022-го, то есть через три года после начала приема заявок.

Напомним, Tesla Cybertruck – это электрический пикап с футуристическим дизайном, шестиместным салоном и вместительной платформой, рассчитанной на перевозку 1,6 тонн груза. Компания обещала выпустить три модификации «Кибертрака»: с одним, двумя или тремя электромоторами. «Младшая» версия пикапа с одним агрегатом сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 с, тогда как топовый трехмоторный вариант Tri Motor набирает 100 км/ч за 2,9 секунды. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 км.

Кузов Tesla Cybertruck выполнен из высокопрочной стали, которую применяют в конструкции космических ракет компании SpaceX. По словам главы Tesla Илона Маска, этому материалу не страшны удары кувалдой и выстрелы из огнестрельного оружия.

На презентации 2019 года были объявлены и предварительные цены: базовый Tesla Cybertruck должен стоить 40 тыс. долларов, а самый мощный, трехмоторный – 70 тыс. долларов. Однако к моменту запуска продаж электропикап наверняка подорожает.

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Фото: Tesla