BMW повышает цены на автомобили в России в среднем на 1,8%

Компания BMW Group Россия объявила о повышении рекомендованных розничных цен на автомобили BMW в среднем на 1,8%. Изменение цен затронет автомобили, произведенные с 1 сентября 2021 года, сообщает пресс-служба баварской марки. Вместе с изменением цен будут скорректированы доступные линии исполнения отдельных моделей.

Как отмечается, сохранение цен на импортируемые автомобили производства сентября 2021 года предоставляется только для подтвержденных клиентских заказов. Стоимость автомобилей BMW X5 и BMW X6 локальной и импортной сборки, произведенных, начиная с 1 сентября 2021 года, повышается без предоставления сохранения цены, включая клиентские заказы.

Так, цены на самую доступную модель BMW на российском рынке BMW 2 серии Gran Coupe будут начинаться от 2 млн 880 тыс. рублей. BMW 3 серии после повышения цен предлагается от 3 млн 230 тыс. рублей, а стоимость BMW 4 серии Coupe составляет от 3 млн 650 тыс. рублей. Седан 5 Series можно приобрести по цене от 4 млн 200 тыс. рублей.

Выросли цены и на вседорожные модели BMW. Так, базовый X1 будет стоить от 2 млн 520 тыс. рублей, модель X2 оценили минимум в 2 млн 680 тыс. рублей, а кроссовер BMW X3 можно будет приобрести по цене от 4 млн 420 тысяч рублей. Новая начальная цена BMW X4 составляет 4 млн 750 тыс. рублей. Модели X5 и X6 будут стоить от 5 млн 900 тысяч и 6 млн 950 тыс. рублей соответственно.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры BMW реализовали 23383 автомобиля, что на 37% выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Быстро узнать стоимость нового автомобиля на рынке (и не только BMW) можно на сайте «Цена авто», оценить свой автомобиль с пробегом - с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: BMW