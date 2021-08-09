Горьковский автозавод вернулся из корпоративного отпуска

Горьковский автозавод сегодня возобновил работу после традиционного ежегодного корпоративного отпуска, который проходил с 26 июля по 6 августа. В этот период на предприятии проходила модернизация производства, направленная на увеличение мощностей для выпуска цельнометаллических фургонов семейств Next и NN в связи с ростом спроса на данные модели. Также было проведено сервисное обслуживание оборудования, ремонтные и пуско-наладочные работы, которые невозможно организовать без остановки производства. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе ГАЗа.

Напомним, в феврале Горьковский автозавод начал производство нового бескапотного среднетоннажного грузовика «Валдай Next». Для организации производства автомобиля был модернизирован сборочный конвейер, организован участок подсборки кабины, закуплено современное обрабатывающее оборудование, штамповая оснастка для производства деталей экстерьера и интерьера. Инвестиции «Группы ГАЗ» в разработку и организацию производства автомобиля составляют около 1,4 млрд рублей.

Кроме того, в мае на Горьковском автозаводе началось серийное производство нового коммерческого автомобиля «ГАЗель NN». Выпуск новой модели стартовал с бортовых модификаций, цельнометаллических фургонов полной массой 3,5 т и микроавтобусов. В дальнейшем линейку «ГАЗель NN» пополнят шасси, фургон-комби и различные варианты спецтехники. В результате на базе «ГАЗели NN» будет создан даже более широкий, чем на базе современной платформы «ГАЗельNext», модельный ряд легких коммерческих автомобилей полной массой 3,5 и 4,6 т, с различными типами кузова, колесными базами и вариантами спецтехники. Инвестиции в создание автомобиля «ГАЗель NN», в том числе в разработку новой электронной архитектуры модели и создание мощностей для ее производства составили порядка 3,2 млрд рублей. В семействе NN появится также легкий коммерческий автомобиль «Соболь NN» полной массой 2,5 т, однако точные сроки его выхода пока не называются.

По итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 28442 легких коммерческих автомобиля ГАЗ (+21%), что обеспечило марке безусловное лидерство в сегменте LCV.

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Фото: ГАЗ