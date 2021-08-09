ГК «Автодом» подвела итоги работы в 1 полугодии

ГК «Автодом» по итогам первого полугодия 2021 года увеличила суммарную выручку в 2,4 раза до 47,7 млрд рублей. Активный рост масштабов деятельности связан с расширением портфеля дилерских центров, входящих в состав холдинга, и повышением эффективности основных направлений бизнеса, сообщает пресс-служба ГК «Автодом». Напомним, в январе 2021 года ГК «Автодом» приобрела автосалоны Ауди Центр Таганка, Ауди Центр Варшавка и Ауди Центр Восток, а в мае – Порше Центр Ленинский. По итогам 2021 года в ГК «Автодом» прогнозируют увеличение выручки на 90% и рост чистой прибыли в 2,5 раза по отношению к уровню прошлого года.

Объем продаж новых автомобилей в «Автодоме» в первом полугодии 2021 года вырос в 2,3 раза и составил 6050 единиц. При этом реализация корпоративным клиентам увеличилась в 2,4 раза до 1743 машин, а доля продаж новых автомобилей в лизинг юридическим лицам выросла на 7 процентных пунктов до 54% от общего объема сделок. Кроме того, доля продаж новых автомобилей в кредит физическим лицам выросла на 13,4 процентных пункта по отношению к уровню первому полугодию 2020-го и составила 60% от общего объема продаж.

ГК «Автодом» за полгода увеличила продажи автомобилей с пробегом в 2,1 раза до 4881 штук. При этом в компании отмечают рост доли trade-in по новым автомобилям и по авто с пробегом, а также увеличение объемов прямого выкупа.

В портфеле ГК «Автодом» представлены мотобренды BMW Motorrad, Ducati и KTM. Объем продаж новых мотоциклов в первом полугодии 2021 года вырос на 63% до 827 единиц, мото с пробегом показали рост на 110%. Стоит при этом отметить открытие трех новых мотосалонов KTM в отчетный период: KTM АВТОDOM Химки, KTM АВТОDOM на Каширке и KTM АВТОDOM в Краснодаре, а также мотосалона Ducati в Краснодаре.

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Фото: ГК «Автодом»