Депутаты захотели изменить «налог на роскошь»

В Госдуму на рассмотрение внесен новый законопроект, который должен повлиять на коэффициенты при начислении транспортного налога. Речь идет о пресловутом «налоге на роскошь», который впервые был установлен в нашей стране в 2014 году. Напомним, тогда были определены коэффициенты по налоговым выплатам, в зависимости от стоимости автомобиля - для машин, цена которых превышала 3 млн рублей. С тех пор каждый год по мере роста цен первоначальный список, составленный Минпромторгом, заметно увеличивался и на 1 марта 2021 года в нем оказалось уже 1387 моделей и модификаций (перечень автомобилей - здесь).

Но дело даже не в количестве, в список стали попадать не только люксовые и премиальные автомобили, но даже массовые. Так, под необходимость заплатить налог на роскошь (основываясь на ценовой планке в 3 млн рублей) попали и владельцы Chevrolet Tahoe и Traverse, Honda Pilot, KIA K900 и Mohave, Subaru WRX и WRX STI, Toyota Alphard, Highlander, LC 200 и Supra, Volkswagen Teramont и Touareg. В обществе все чаще стали вспыхивать споры на тему, не пора ли повысить нижний порог при начислении налога «на роскошь», если под этот налог попадает уже каждая десятая машина, купленная новой.

В пояснительной записке к законопроекту говорится следующее: «Рост цен 2020 года может привести к тому, что автомобили, для которых применялся повышающий коэффициент 1,1 (со средней стоимостью от 3 до 5 млн руб.), могут перейти в другую ценовую группу, что кратно увеличит налоговую нагрузку владельцев таких авто. Для приведения средней стоимости легковых автомобилей в соответствие с рыночными ценами предлагается ее увеличить на средний накопленный индекс цен на новые импортные легковые автомобили иностранной марки, новые легковые автомобили иностранной марки, собранные на автомобильном заводе на территории России, и импортные поддержанные легковые автомобили. Такой индекс за период 2014 - апрель 2021 гг. составил 1,48».

По замыслу авторов нового законопроекта коэффициент 1,1 предлагается теперь применять для легковых машин, средняя цена которых составляет от 4 до 7 млн рублей (сейчас от 3 до 5 млн рублей). Коэффициент 2 — при цене машины от 7 до 15 млн рублей (сейчас от 5 до 10 млн рублей). Коэффициент 3 — при средней стоимости машин от 15 до 22 млн рублей (сейчас от 10 до 15 млн рублей), а также для автомобилей средней стоимостью 22 млн рублей (сейчас от 15 млн рублей).

Сейчас пакет документов с предложениями передан на рассмотрение в Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам и большая доля вероятности, что он будет принят: недавнее исследование «АВТОСТАТ» ярко демонстрирует, что общество в целом готово к принятию изменений. Понятие о роскоши изменилось значительно.

О том, что говорили по этой теме ведущие дилеры нашей страны весной 2021 года, можно посмотреть здесь.