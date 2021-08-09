КАМАЗ ушел на летние каникулы

КАМАЗ сегодня приостановил производство автомобилей на период планового корпоративного отпуска, который будет проходить с 9 по 22 августа. Это заключительная часть отдыха работников компании в 2021 году, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Напомним, первая и вторая части корпоративного отпуска камазовцев прошли с 11 по 17 января и в период между майскими праздниками – с 4 по 8 мая.

Главный сборочный конвейер будет запущен 23 августа. После отпуска, за оставшиеся шесть рабочих дней последнего летнего месяца, по данным Департамента управления производством, предстоит выпустить 1200 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года КАМАЗ выпустил более 24 тыс. грузовых автомобилей, что на треть выше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом КАМАЗ вышел на темп производства на уровне 200 автомобилей в сутки – это на 15 машин больше, чем завод выпускал в начале года. Предприятие запланировало дальнейший рост суточного выпуска автомобилей, что связано с высоким спросом на грузовики «КАМАЗ» со стороны потребителей.

Напомним, ранее КАМАЗ пересмотрел текущий бизнес-план по реализации автотехники на внутреннем рынке в 2021 году в сторону увеличения – с 34,5 тысяч до 39 тыс. автомобилей. Среди основных целей в направлении развития продаж, которые КАМАЗ ставит перед собой на нынешний год, – увеличение доли автомобилей «КАМАЗ» на рынке до 51% за счет роста продаж нового модельного ряда, а также укрепление позиций в сегментах седельных тягачей и спецтехники. На 2021 год запланирован вывод на рынок новых моделей поколения К5: седельный тягач 6х2, самосвалы 6х4, 6х6 и 8х4. Также планируется продолжить развитие модельного ряда газомоторной техники, в том числе вывод на рынок КАМАЗ-54901 с газовым двигателем.

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Фото: КАМАЗ