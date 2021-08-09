Итоги полугодия 2021. ТОП-10 премиальных автомобилей

За 6 месяцев 2021 года в России было реализовано 84,5 тыс. новых автомобилей премиум-сегмента. Это на 41% больше, чем в 1 полугодии 2020 года. Об этом аналитическое агентство «АВТОСТАТ» сообщало ранее. Давайте посмотрим, за счет каких же моделей вырос этот сегмент рынка.

Эксперты отметили, что, по данным АЕБ, из первой десятки девять - продукты немецкого автопрома двух марок: BMW и Mercedes Benz. Тем не менее, по объему реализованных в 1 полугодии премиальных автомобилей лидирует японский Lexus RX. В январе-июне россияне приобрели 4 968 таких автомобилей, что составляет почти 6% доли рынка. На втором месте - Mercedes Benz GLE, с небольшим отставанием от лидера (приобретен в количестве 4 954 шт.). На третьем - Mercedes-Benz E-Class (4 312 шт.).

Далее следуют три модели BMW (5, X5 и X6) с показателями 3 341 шт., 3 210 шт. и 3041 шт. соответственно. В ТОП-10 также вошли: Mercedes Benz GLS (2 679 шт.), BMW X3 (2 616 шт.), BMW 3 (2 445 шт.) и Mercedes-Benz GLC (2 438 шт.). На эту десятку лидеров премиального рынка пришлось более 40% объема продаж в данном сегменте.

Указанные автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.

Фото: Lexus