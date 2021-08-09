Петербургский завод Toyota возобновил работу после летних каникул | АВТОСТАТ

Петербургский завод Toyota возобновил работу после летних каникул

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Петербургский завод Toyota возобновил работу после летних каникул

Прогноз российского рынка новых легковых автомобилей на 2021 год (ежемесячный мониторинг)
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Петербургский завод Toyota сегодня возобновил производство автомобилей после корпоративного летнего отпуска, который проходил с 26 июля по 8 августа 2021 года. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Тойота Мотор», добавив, что предприятие будет работать в прежнем, двухсменном режиме.

По итогам первого полугодия 2021 года петербургский завод Toyota выпустил 39541 автомобиль, что на 29% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как отмечают в «Тойота Мотор», положительный результат связан как с динамикой потребительского спроса в текущем году, так и отсутствием производства в апреле 2020 года из-за пандемии.

Бестселлером Toyota на российском рынке в январе-июне 2021-го стал кроссовер RAV4, чьи продажи выросли на 19% и составили 19103 экземпляра. На втором месте по объему реализации идет бизнес-седан Camry, который нашел 14916 покупателей (+31%). Кроме того, экспорт автомобилей, произведенных на заводе «Тойота Мотор» в Санкт-Петербурге, осуществляется в Казахстан, Беларусь и Армению.

Во сколько обойдется содержание этих или других автомобилей, можно подсчитать с помощью «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Тойота Мотор»

Источник: АВТОСТАТ

Теги: производствопростоиtoyotatoyota camrytoyota rav4

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