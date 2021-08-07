Китайский автомобиль впервые вошел в ТОП-25 бестселлеров авторынка России

По итогам июля компактный кроссовер Geely Coolray стал самым популярным китайским автомобилем на российском рынке. Более того, модель стала первой среди всех представителей китайского автопрома, которая вошла в ТОП-25 самых продаваемых автомобилей в России, согласно данным Ассоциации европейского бизнеса.

Несмотря на общее падение российского авторынка в июле 2021 года на 6,5%, компания Geely продемонстрировала рост на 21%. Бестселлером марки стал кроссовер Geely Coolray, который в прошлом месяце выбрали 1387 покупателей – на 30% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба китайской марки.

Напомним, Geely Coolray стартовал на российском рынке в марте прошлого года. В настоящее время модель предлагается в трех комплектациях – Comfort, Luxury и Flagship – по цене от 1 млн 376 тыс. 990 рублей.

Geely Coolray оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с., разработанным совместно с Volvo, 7-ступенчатой преселективной автоматической трансмиссией с двумя «мокрыми» сцеплениями, а также спортивными настройками шасси. До 100 км/ч автомобиль разгоняется за 8,4 секунды.

Во сколько обходится содержание Geely Coolray (и не только) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Geely