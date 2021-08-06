Hyundai представила новый минивэн Custo | АВТОСТАТ

Hyundai представила новый минивэн Custo

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Hyundai представила новый минивэн Custo

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Компания Hyundai представила новый минивэн Custo, разработанный специально для китайского рынка. Публичная премьера новинки состоится в конце августа на мотор-шоу в китайском Чэнду, а ее производство будет налажено на совместном предприятии Hyundai и BAIC Motor – Beijing Hyundai Motor. Конкурировать автомобиль будет с Honda Odyssey и Buick GL8 Avenir, пишет портал Autonews.ru.

Новый минивэн построен на платформе Hyundai-Kia KA4, которая лежит в основе Kia Carnival. Дизайн Hyundai Custo сильно напоминает кроссовер Tucson четвертого поколения. У этих автомобилей схожая радиаторная решетка со сложным узором и интегрированными светодиодными блоками дневных ходовых огней. При этом у минивэна появились новые фонари, соединенные световой линией.

Длина Hyundai Custo составила 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, а размер колесной базы равен 3055 мм. Таким образом, Custo получился существенно меньше новой глобальной модели Hyundai Staria, представленной в середине апреля. Как ожидается, эти две модели не будут конкурировать между собой внутри одного бренда, поскольку Custo предназначен исключительно для Китая, тогда как Staria будут продавать по всему миру.

 

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Изначально в продажу поступит 7-местная модификация Custo. Модель получила салон с посадочной формулой «2+2+3», где в среднем ряду установлены раздельные капитанские кресла. Позже дебютирует сверхкомфортная 6-меcтная версия минивэна. Объем багажника у автомобиля – 262 литра.

Что касается интерьера, от нового Tucson минивэну Custo, в том числе досталось такое же мультифункциональное рулевое колесо и кнопочный блок управления коробкой передач. При этом автомобиль получил собственный 10,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса, по бокам которого расположены сенсорные «горячие» клавиши управления основными функциями.

Под капотом Hyundai Custo установлен 1,5-литровый турбомотор мощностью 170 л.с. Также автомобиль можно будет приобрести с 2,0-литровым наддувным агрегатом с отдачей 240 л.с. Оба двигателя работают в сочетании с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре у российских дилеров ожидается минивэн Hyundai Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».



Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайновинкиhyundai

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