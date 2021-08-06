Компания Hyundai представила новый минивэн Custo, разработанный специально для китайского рынка. Публичная премьера новинки состоится в конце августа на мотор-шоу в китайском Чэнду, а ее производство будет налажено на совместном предприятии Hyundai и BAIC Motor – Beijing Hyundai Motor. Конкурировать автомобиль будет с Honda Odyssey и Buick GL8 Avenir, пишет портал Autonews.ru.

Новый минивэн построен на платформе Hyundai-Kia KA4, которая лежит в основе Kia Carnival. Дизайн Hyundai Custo сильно напоминает кроссовер Tucson четвертого поколения. У этих автомобилей схожая радиаторная решетка со сложным узором и интегрированными светодиодными блоками дневных ходовых огней. При этом у минивэна появились новые фонари, соединенные световой линией.

Длина Hyundai Custo составила 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, а размер колесной базы равен 3055 мм. Таким образом, Custo получился существенно меньше новой глобальной модели Hyundai Staria, представленной в середине апреля. Как ожидается, эти две модели не будут конкурировать между собой внутри одного бренда, поскольку Custo предназначен исключительно для Китая, тогда как Staria будут продавать по всему миру.