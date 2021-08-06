В автомобилях Skoda стали доступны «Яндекс.Карты» и «Навигатор»

Владельцы автомобилей Skoda теперь могут использовать основные функции мобильных приложений «Яндекс.Карты» и «Навигатор» непосредственно на экране мультимедийной системы. Для доступа к приложениям необходима подписка Яндекс Плюс, сообщает пресс-служба чешской марки.

Благодаря интеграции приложений«Яндекс.Карты» и «Навигатор» в Apple CarPlay и Android Auto станет возможным находить необходимые адреса и строить маршруты непосредственно на экране мультимедийной системы автомобиля. Кроме этого, на карте отображаются пробки и уведомления о дорожных событиях. Голосовые предупреждения о камерах и ограничениях скорости можно включить и без построения маршрута. Обновление системы произойдет автоматически при наличии подписки Яндекс Плюс, три месяца которой будут бесплатными при оформлении в мобильном приложении «Яндекс.Карт» или «Навигатора».

Список доступных приложений для навигации в автомобилях Skoda также включает 2GIS, Google Карты, Waze и другие, а также штатные навигации мультимедийных систем Amundsen и Columbus. Это позволяет владельцам сделать оптимальный выбор используемой программы в зависимости от географического положения и детализации предлагаемых карт.

В автомобилях Skoda интеграция с Apple CarPlay и Android Auto осуществляется благодаря технологии SmartLink, которая позволяет синхронизировать данные с системой автомобиля и использовать экран медиасистемы для отображения информации с мобильного устройства. Установив проводное или беспроводное соединение, водитель может не только управлять звонками и слушать музыку, но и использовать функции навигации.

Для автомобилей Skoda доступны медиасистемы Swing, Amundsen, Bolero и Columbus. Топовая версия Columbus оснащена функцией управления жестами, точкой доступа Wi-Fi и трехмерной навигационной системой. Штатный навигационный модуль не зависит от доступа в интернет и устойчиво работает в тоннелях и на сложных развязках.

Функция SmartLink для автомобилей Skoda предлагается в базовом оснащении или в качестве опции в зависимости от модели и комплектации. Для смартфонов Apple доступно беспроводное подключение.

Мы не только регулярно мониторим ситуацию на автомобильном рынке и важные события в автомире, но у нас в любой момент можно узнать актуальную цену на свой автомобиль с пробегом с помощью калькулятора «Оценка авто».

Фото: Skoda