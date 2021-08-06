Производство LADA Vesta в 1 полугодии выросло на 60%

Предприятие «ЛАДА Ижевск» по итогам первого полугодия 2021 года выпустило 68 тыс. автомобилей LADA Vesta. Это на 60% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщила агентству «ТАСС» и. о. министра промышленности и торговли Удмуртской республики Ирма Матосова.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. По итогам первого полугодия 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 57031 машину, что на 34% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в настоящее время АВТОВАЗ ведет активную работу над рестайлингом автомобилей флагманского семейства LADA Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года, более точные сроки пока не определены.

Между тем, в перспективе АВТОВАЗ откажется от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не может обеспечить модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля.

«Доработка платформы LADA B/C до современных стандартов заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу. Текущее состояние российского автомобильного рынка и прогнозы его развития делают этот проект неэффективным ввиду отсутствия эффекта масштабирования даже в среднесрочной перспективе», – констатируют на АВТОВАЗе.

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Фото: АВТОВАЗ