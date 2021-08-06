Реформа техосмотра: приближаются две даты - 22 августа и 1 октября

С 22 августа 2021 года процедура оформления ОСАГО в России меняется: для выдачи полиса «автогражданки» страховщики больше не вправе будут требовать от автовладельца наличие диагностической карты. Все мы знаем, что последние несколько лет диагностическую карту можно было получить прямо в страховой компании, не проверяя реальное техническое состояние машины, а лишь оплатив некую фикцию и потворствуя процветанию полузаконных мошеннических схем. Теперь так не будет. Однако «отвязывание» полиса от диагностической карты - еще не сама реформа техосмотра, которую готовили годами. Это лишь временное послабление, некий переходный этап на пути к цивилизованному механизму, который в России обещают запустить по полной весной 2022 года - с четким выполнением процедуры, обязательностью для всех и жесткими штрафами.

Но это будет весной. А сейчас основную массу автовладельцев беспокоит другое - будут ли инспекторы ГИБДД штрафовать, если полис ОСАГО ты получил, а диагностической картой не обзавелся, поскольку автомобиль для техосмотра не предъявлял. С одной стороны, по действующему КоАП, за езду без диагностической карты положен штраф до 800 рублей (с 1 марта 2022 года будет до 2000 рублей). С другой - и депутаты, и некоторые руководители ГИБДД весь год ведут разговоры, что скоро техосмотры вообще отменят за ненадобностью. Кроме того, многие слышали об отсрочке в прохождении техосмотров...

Однако, разговоры к делу не пришьешь, а что касается отсрочки, здесь нужно помнить два главных момента. Во-первых, согласно Постановлению правительства N275 от 27 февраля 2021 года отсрочку получили не все автовладельцы, а лишь те, у кого диагностические карты заканчивались по срокам в промежуток с 1 февраля по 30 сентября 2021 года. Такие карты автоматически продлили на полгода. Во-вторых, стоит помнить пограничную дату для данной отсрочки: до 1 октября 2021 года и эта категория автовладельцев обязана требование закона выполнить и техосмотр пройти.

Поэтому, прежде чем спорить с инспектором, стоит заглянуть в документы. В Постановлении N275 говорилось, что техосмотр по новым правилам: с фотографированием автомобиля и занесением данных в систему ЕАИС ТО обязаны пройти: все, у кого срок действия диагностической карты истек до 1 февраля 2021 года; все, у кого автомобиль достиг возраста 4-х лет и возникла предусмотренная законом обязанность получить первую для этого автомобиля диагностическую карту; все владельцы автобусов и такси, которые должны, согласно закону о техосмотре, проходить диагностику своего транспортного средства раз в полгода.

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