Испанский авторынок в июле рухнул вопреки налоговым послаблениям

Испанский авторынок в июле сократился на 28,9% и составил 83900 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), отрицательный результат обусловлен начавшимся восстановлением продаж в июле 2020-го после локдауна из-за эпидемии коронавируса. Между тем, снижение регистрационного налога на новые автомобили до конца года также не смогло поддержать спрос. По итогам семи месяцев 2021 года продажи автомобилей в этой стране составили 540732 единицы (+18,1%).

Согласно данным, полученным агентством «АВТОСТАТ» в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), самой продаваемой в Испании автомобильной маркой в июле стал местный SEAT, реализовавший 8066 автомобилей (-9,1%). На втором месте идет Volkswagen, который снизил продажи на 28,6% до 6859 единиц. Третью строчку занимает Kia, чей результат составил 6456 машин (+1,1%). Замыкают пятерку лидеров Toyota (6386 шт., -23,8%) и Hyundai (5523 шт., -18,2%).

Найти эти автомобили можно и на российском рынке - в салонах проверенных дилеров.

Фото: AutoWP.ru