64% реализованных автомобилей в России – с автоматической трансмиссией | АВТОСТАТ

64% реализованных автомобилей в России – с автоматической трансмиссией

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64% реализованных автомобилей в России – с автоматической трансмиссией

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 1 полугодия 2021 года в России было продано 520 тыс. автомобилей с автоматической трансмиссией* (АТ). Это составляет 64% от общего объема реализации новых легковых машин.

Как отмечают эксперты агентства, год назад (в январе – июне 2020-го) данный показатель был равен 62%. Таким образом, с тех пор рыночная доля автомобилей с АТ увеличилась на 2 процентных пункта.

Напомним, что в последние 5 лет она стабильно превышает 50%, а максимальный ее результат был отмечен в 1 квартале нынешнего года – 64,5%.

Какие еще автомобили с АТ (и не только) появятся на российском рынке – смотрите в «Календаре новинок».

* К автоматической трансмиссии мы относим как классические «автоматы», так и «роботы», вариаторы и т.п.

Фото: Hyundai

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиилегковые автомобилипродажиакппавтоматическая трансмиссия

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