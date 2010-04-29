О программе развития (бизнес-плане) автоваза до 2020 года

Представляя программу журналистам, вице-президент АВТОВАЗа по стратегии Григорий ХВОРОСТЯНОВ акцентировал внимание на модельном ряде и фазах модернизации продукции:

- Продуктовый портфель АВТОВАЗа в 2020 году будет состоять из 9 моделей на четырех платформах - два седана, два хэтчбека, три внедорожника, универсал и коммерческий автомобиль. Это машины самых популярных в России классов - В и С, которые будут представлены в ценовых сегментах от самого бюджетного (210-280 тыс. руб.) до среднего (400-500 тыс. руб.).



Наша задача - удержать свою долю рынка за счет обновления существующего модельного ряда. Первая фаза (2010-2013 гг.) "Выживание и улучшение качества для сохранения лидирующих позиций" предполагает вывод на рынок бюджетного автомобиля, разработанного на базе нашей LADA Kalina (проект в сегменте В). Автомобиль придет на смену "классике", LADA Samara, LADA Kalina. Также в это время мы планируем начать производство первого автомобиля на платформе ВО - RF90.



В следующей фазе (2014-2017 гг.) "Экспансия" АВТОВАЗ должен запустить 6 моделей. На этом этапе планируется выпуск моделей BM-Hatch и его внедорожной версии B-Cross (на платформе ВО); выход в верхнюю часть бюджетного ценового диапазона сегмента С; замена LADA Priora с использованием платформы ВО; усиление позиций в сегменте внедорожников (SUV В/С) с запуском в производство моделей 4x4 и кроссовера класса С.



В фазе "Поддержание" (2018-2020 гг.) мы будем заниматься разработкой новых моделей, выпускаемых на рынок после 2020 года, и фэйс-лиф-тингом моделей, запущенных в производство на двух предыдущих этапах.



Планируется развитие партнерства АВТОВАЗ -Renault для совместной разработки двигателя и коробки передач. Кроме того, АВТОВАЗ будет проводить тесты, изготавливать прототипы и разрабатывать компоненты для Renault. За французской стороной - обучение персонала и введение единых стандартов, кодов, номенклатуры.



Что касается производственного комплекса, АВТОВАЗ планирует сохранить в основном периметре стратегически важные виды деятельности -сварку, окраску и сборку автомобилей, крупную штамповку, сборку двигателей, коробки передач и шасси (в сотрудничестве с Renault для обновленного модельного ряда) и др. Для повышения эффективности компании часть видов деятельности будет выделена с сохранением контроля над ними.



В числе прочего планируется серьезное развитие бизнеса запасных частей, поскольку сегодня доля АВТОВАЗа на этом рынке значительно ниже в сравнении с ведущими автопроизводителями. У этой сферы деятельности компании - значительный потенциал, позволяющий повысить объемы производства запчастей для увеличения общей выручки.



Григорий ХВОРОСТЯНОВ также подробно рассказал и о развитии других направлений деятельности АВТОВАЗа (о чем можно прочесть в номере "ВА" за 22 апреля).