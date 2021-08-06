Автомобили с пробегом в июле подорожали на 2%

По итогам июля 2021 года средняя цена* подержанного автомобиля в России составила 761 тыс. рублей. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» в рамках подготовки отчета AUTOSTAT PRICE BOOK, это на 1,8% превышает результат предыдущего месяца.

Так, в июне показатель средней цены находился на отметке 747,7 тыс. рублей. Таким образом, за один месяц б/у легковые автомобили в среднем подорожали более чем на 13 тыс. рублей.

Если же сравнивать текущий результат с тем, что был в начале нынешнего года, то удорожание составило 10,6%, или 73 тыс. рублей.

А вот по сравнению с показателем годичной давности (июль 2020-го) цены на вторичном рынке в среднем увеличились на 26,2%. В деньгах же подержанные автомобили за год стали дороже на 158 тыс. рублей.

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* Рассчитана на основании мониторинга предложений о продаже автомобилей на вторичном рынке (без учета объемов реализации).

Фото: АВТОСТАТ