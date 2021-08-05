Mitsubishi за 30 лет реализовала в России более 1 млн автомобилей

Компания «ММС Рус» за 30 лет своей деятельности в России реализовала более 1 млн автомобилей Mitsubishi.

С момента открытия в 1991 году Mitsubishi Motors в России активно развивалась и из небольшого импортера превратилась в одного из лидеров рынка. Также подразделение Mitsubishi – MC Intermark Auto – предлагает свои услуги финансового лизинга и операционной аренды. В сентябре 2010 года Mitsubishi осуществила запуск собственного производства в России. На сегодняшний момент на мощностях завода под Калугой производятся две самые популярные в России модели Mitsubishi – Outlander и Pajero Sport.

В настоящее время дилерская сеть охватывает 110 центров в России,58 из которых на сегодняшний день завершили свое переоформление в соответствии с новым глобальным дизайном. В числе главных задач на 2021 год компания «ММС Рус» считает улучшение качества обслуживания клиентов и продолжение процесса переоформления дилерской сети.

Как отмечается, в юбилейном 2021 году состоялись премьеры сразу нескольких обновленных моделей Mitsubishi: кроссовера Eclipse Cross, внедорожника Pajero Sport, а также флагманского Outlander. Между тем, в феврале компания Mitsubishi представила кроссовер Outlander четвертого поколения, который доберется до России не ранее 2022 года.

Полный список дилеров Mitsubishi (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Mitsubishi