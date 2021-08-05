ТОП-10 самых продаваемых SUV в России по итогам июля

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июле стал компактный кроссовер Hyundai Creta. В прошлом месяце реализация этой модели составила 5246 автомобилей, что на 26% ниже показателя годичной давности, гласят данные Ассоциации европейского бизнеса. Стоит при этом отметить взрывной спрос на модель второго поколения: новая Creta поступила в продажу с 26 июля и уже за первую неделю разошлась тиражом в 579 экземпляров.

Второе место занимает семейство внедорожников LADA Niva с показателем 4555 проданных машин (+29%). Третий результат показал Renault Duster – 3408 автомобилей, что на 17% больше по сравнению с прошлым годом. Далее идет Toyota RAV4, разошедшийся тиражом в 2797 экземпляров (-16%). Замыкает пятерку самых популярных SUV в России Volkswagen Tiguan, чьи продажи составили 2302 машины (-31%).

В ТОП-10 бестселлеров сегмента SUV по итогам июля также вошли Kia Sportage (1900 шт., -49%), Kia Seltos (1817 шт., рост в 3,3 раза), Nissan Qashqai (1547 шт., -28%), Skoda Karoq (1483 шт., -41%) и Mitsubishi Outlander (1403 шт., +22%).

Эти и другие автомобили можно найти в салонах проверенных дилеров.

Фото: Hyundai