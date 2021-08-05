Российский авторынок в июле снизился на 7%

Продажи легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в России в июле снизились на 6,5% до 132640 машин. По итогам семи месяцев 2021 года объем российского авторынка составил 953760 автомобилей (+28,4%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Как отмечают в АЕБ, в июле рынок переживает небольшой спад по сравнению с прошлым годом. В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейших корректировок, связанных с ограничивающими эффектами сокращения производства во всем мире из-за нехватки электронных компонентов. Согласно актуальному прогнозу АЕБ, по итогам 2021 года в России будет продано 1 млн 756 тыс. легковых и легких коммерческих автомобилей, что означает рост рынка на 9,8% по сравнению с прошлым годом.

Лидерство на российском авторынке удерживает марка LADA, чьи продажи в июле увеличились на 3% и составили 32013 автомобилей. Второе место по объему продаж сохраняет Kia – реализация 17071 машины (-5%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. Третью строчку занимает Hyundai с показателем 13383 проданных автомобиля, что на 7% ниже показателя годичной давности.

Далее следует Renault – автомобили этой марки выбрали 11223 покупателя (-3%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз Skoda, чьи продажи составили 7921 машину (-36%). В ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам июля также вошли Toyota (7908 шт., -11%), Volkswagen (7171 шт., -33%), ГАЗ (4640 шт., +29%), Nissan (3599 шт., -32%) и Chery (3009 шт., рост в 3,5 раза).

Эти автомобили можно найти в автосалонах проверенных дилеров.