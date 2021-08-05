ГК «Прагматика» подвела итоги работы в 1 полугодии

ГК «Прагматика» по итогам первого полугодия 2021 года увеличила выручку на 80% до более 7 млрд рублей. Продажи новых автомобилей LADA и Kia в городах Северо-Запада в отчетный период выросли на 48% и составили 5776 единиц, сообщает пресс-служба ГК «Прагматика». Как отмечается, более высокую динамику показали продажи LADA – на 53%. Реализация автомобилей Kia в двух петербургских автосалонах увеличилась на 41%.

В сегменте автомобилей с пробегом во всех автосалонах ГК «Прагматика» за шесть месяцев 2021-го было продано 3034 машины – на 49% больше, чем в первой половине прошлого года. В целом соотношение продаж машин с пробегом к розничной реализации в дилерских центрах ГК «Прагматика» за полгода составило 73% (год назад – 68%).

Напомним, группа компаний «Прагматика» управляет 10 дилерскими центрами LADA и Kia в 6 городах Северо-Запада: Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске, Великом Новгороде, Пскове и Великих Луках.

Фото: «Прагматика»