Geely в июле увеличила продажи в России на 87% | АВТОСТАТ

Geely в июле увеличила продажи в России на 87%

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Geely в июле увеличила продажи в России на 87%

Обзор рынка легковых автомобилей в России
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Российские дилеры Geely в июле реализовали 2502 автомобиля, что на 87% больше по сравнению с прошлым годом. По итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 11832 машины китайской марки (рост в 2 раза), сообщает пресс-служба Geely.

Самой продаваемой моделью Geely на российском рынке в июле стал компактный кроссовер Coolray, чьи продажи выросли в 3 раза и составили 1387 автомобилей. Второе место по популярности занял флагманский кроссовер Geely Atlas с показателем 959 реализованных машин (+46%). Замыкает тройку бестселлеров Geely премиальный купе-кроссовер Tugella, который выбрал 91 покупатель.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в конце июня российские дилеры Geely начали прием заказов на новый кроссовер Atlas Pro с системой мягкого гибрида, чьи продажи стартуют в сентябре. Новинка постепенно заменит популярную в нашей стране модель Atlas, которая долго время являлась бестселлером Geely на российском рынке. В 2022 году компания Geely планирует привезти в Россию новый флагманский среднеразмерный кроссовер КХ11, который был представлен на Шанхайском автосалоне в апреле этого года.

Какие еще модели можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Geely

Источник: АВТОСТАТ

Теги: продажикитайские автомобилиgeely

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