ТОП-10 самых продаваемых автомобилей в России по итогам июля

Самой продаваемой моделью в России по итогам июля остается LADA Granta, чья реализация снизилась на 6% и составила 10885 автомобилей. Второе место заняла LADA Vesta с показателем 10223 машины, что на 4% больше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала Kia Rio – 5640 проданных автомобилей (-20%), гласят данные Ассоциации европейского бизнеса.

Лидером среди моделей SUV стал кроссовер Hyundai Creta, разошедшийся тиражом в 5246 экземпляров (-26%). Стоит при этом отметить взрывной спрос на модель второго поколения: новая Creta поступила в продажу с 26 июля и уже за первую неделю разошлась тиражом в 579 экземпляров. Далее идет седан Hyundai Solaris, чьи продажи увеличились на 13% до 4592 машин.

Спрос на семейство внедорожников LADA Niva вырос на 29% до 4555 автомобилей. Лифтбек Skoda Rapid был реализован в количестве 4311 штук, что на 18% ниже показателя годичной давности. Реализация лифтбека Volkswagen Polo снизилась на 38% и составила 4229 единиц. Cедан бизнес-класса Kia K5 выбрали 3528 покупателей, что стало очередным рекордным результатом для бренда в этом сегменте. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России Renault Duster с показателем 3408 проданных машин (+17%).

Полный список автодилеров по городам РФ можно увидеть на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ