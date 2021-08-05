Kia в июле снизила продажи в России на 5%

Российские дилеры Kia в июле реализовали 17071 автомобиль – это на 5% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 125415 автомобилей KIA, что на 26% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате Kia удерживает лидерство среди иностранных автопроизводителей в России.

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в июле было реализовано 5640 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-20%), сообщает пресс-служба корейской марки. Второе место по объему продаж в линейке Kia в России занял седан бизнес-класса Kia K5, который выбрали 3528 покупателей. Как отмечается, это очередной рекордный результат для бренда Kia в сегменте седанов бизнес-класса за все время работы в России. Замыкает тройку лидеров кроссовер Sportage, чьи продажи снизились на 49% и составили 1900 автомобилей.

Далее следует компактный кроссовер Kia Seltos, который разошелся в количестве 1817 экземпляров (рост в 3,3 раза). Замыкает пятерку российских бестселлеров Kia по-прежнему седан Cerato с показателем 1094 реализованных машины (-19%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» начал производство обновленного седана Kia Cerato, который поступит в продажу на российском рынке в сентябре 2021 года.

Полный список дилеров Kia (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Kia