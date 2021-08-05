Suzuki в июле увеличила продажи в России на треть

Российские дилеры Suzuki в июле реализовали 862 автомобиля – это на 32% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года продажи Suzuki в нашей стране составили 5711 машин, что в 1,5 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба «Сузуки Мотор Рус», бестселлером Suzuki в июле остается компактный кроссовер Vitara, который был продан в количестве 599 экземпляров (+26%). Реализация кроссовера Suzuki SX4 в прошлом месяце составила 136 автомобилей (рост в 1,8 раза). Внедорожник Suzuki Jimny выбрали 127 покупателей, что в 1,4 раза выше показателя годичной давности.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2021 году компания «Сузуки Мотор Рус» планирует продать в России 10 тыс. автомобилей – на 25% больше, чем годом ранее (7961 шт.). Это, по оценкам компании, позволит занять марке Suzuki 0,6% российского авторынка – лучший показатель с 2017 года. В 2022 году «Сузуки Мотор Рус» ставит перед собой цель реализовать на российском рынке 13 тыс. автомобилей.

Стоит отметить, что представленная стратегия «Сузуки Мотор Рус» основана на текущем модельном ряде Suzuki в России, который включает кроссоверы Vitara и SX4, а также внедорожник Jimny. Новых моделей в нашу страну компания пока привозить не планирует. Как сообщалось ранее, в 2021 году на российском рынке появится новая спецверсия кроссовера Suzuki Vitara.

Какие еще модели (других марок) можно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Suzuki