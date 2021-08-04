В России введут скидки на электромобили

Правительство разработало механизм стимулирования спроса в рамках концепции развития электротранспорта в России.

Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ, максимальный размер скидки для покупателей электромобилей составит 25 % (то есть 625 тыс. руб. от индикативной стоимости автомобиля в 2,5 млн руб.). Скидка будет предоставляться на электромобили, локализованные в России. Например, до конца 2023 года скидка будет распространяться на покупку электромобилей крупноузловой сборки, в том числе с использованием импортной аккумуляторной батареи.

При покупке электромобиля в период с 2024 по 2025 годы скидка будет распространяться на электромобили мелкоузловой сборки (сварка, окраска кузова) или на электромобили с отечественной батареей, а с 2026 по 2030 годы наличие отечественной аккумуляторной батареи станет обязательным для получения скидки.

Вместе с тем ведется дополнительная проработка вопроса развития направления по водородным топливным элементам, инфраструктуры для таких электромобилей и сопутствующих производств. К 2024 году планируется ввести в эксплуатацию примерно 2,9 тысяч «быстрых» зарядных станций, а до 2030 года их число вырастет до 27 тысяч.

По оценкам рабочей группы Минэкономразвития и Минпромторга РФ, реализация концепции приведет к созданию к 2030 году не менее 39 тыс. высокопроизводительных рабочих мест, привлечению порядка 600 млрд рублей частных инвестиций, а также дополнительному поступлению в бюджет более 200 млрд рублей.

Как сообщал ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, первый российский электромобиль Zetta в настоящее время проходит финальные испытания, а серийный выпуск модели должен начаться до конца года. Всего же в линейку легковых электромобилей российского производства будут входить три модели, среди которых Zetta будет самой компактной. Когда появится электрический хэтчбек «Кама-1», пока неизвестно, а водородный вариант люксового автомобиля Aurus Senat ожидается в 2024 году в статусе серийного образца.

В целом, несмотря на то, что продажи электромобилей в нашей стране все еще остаются незначительными, спрос на них с каждым годом неуклонно растет, а выбор моделей продолжает расширяться. Так, если в 2019 году в линейке новых автомобилей на электротяге, предлагаемых в России, насчитывалось лишь 8 моделей, то по итогам 2020-го – уже 15, подсчитали эксперты агентства «АВТОСТАТ». А учитывая прозвучавшие заявления автопроизводителей по планам на 2021 год, можно предположить, что к концу нынешнего года эта линейка может стать еще более широкой.

Показательно, что на протяжении последних нескольких лет рынок электромобилей в России – как первичный, так и вторичный – показывает рост. Так, в 2020 году в целом россияне купили 5274 подержанных и 687 новых электрокаров, что на 60% и 95% соответственно превышает показатели годичной давности. А в январе – мае 2021-го жители нашей страны приобрели 2655 подержанных и 650 новых автомобилей на электротяге. Это на 81% и в 7 раз больше, чем за пять месяцев прошлого года, гласят данные агентства «АВТОСТАТ».

Стоит отметить, что рынок электрокаров стал расти активнее с середины 2020 года. По рынку подержанных автомобилей эксперты во многом связывают рост с отменой таможенных пошлин на электрокары при их ввозе на территорию ЕАЭС (вступило в силу 4 мая 2020 года), по рынку новых – с появлением в линейке новых моделей, таких как Audi e-tron и Porcshe Taycan. Между тем, ранее Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект по введению в России и других странах ЕАЭС ставки пошлины в 15% для электромобилей с 2022 года.

Какие модели электрокаров можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: КАМАЗ