Новая Hyundai Creta вызвала ажиотажный спрос в России

Российские дилеры Hyundai в июле реализовали 13383 автомобиля – на 7% меньше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года продажи Hyundai в нашей стране составили 104453 машины (+34%).

Как сообщает пресс-служба «Хендэ Мотор СНГ», бестселлером марки в июле стал компактный кроссовер Hyundai Creta с показателем 5246 проданных машин (-26%). Стоит при этом отметить взрывной спрос на модель второго поколения: новая Creta поступила в продажу с 26 июля и уже за первую неделю разошлась тиражом в 579 экземпляров. На втором месте по популярности идет седан Hyundai Solaris, чья реализация увеличилась на 13% и составила 4592 автомобилей. Кроссовер Hyundai Tucson четвертого поколения, вышедший на российский рынок в конце мая, по итогам прошлого месяца нашел 1372 покупателей (+7%).

Далее следует обновленный кроссовер Hyundai Santa Fе, чей результат составил 742 реализованных машины (-6%). Замыкает пятерку российских бестселлеров Hyundai на этот раз бизнес-седан Sonata, продажи которого снизились на 6% до 643 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в сентябре у российских дилеров ожидается минивэн Staria, который придет на смену предыдущему поколению модели H-1.

Фото: Hyundai