Haval представил новый кроссовер Monster

Компания Haval представила новый серийный кроссовер под названием Monster. Цены и сроки начала продаж новинки, публичная премьера которой состоится в конце августа 2021 года в рамках мотор-шоу в Чэнду, будут объявлены позже.

Как пишет портал Autonews.ru, в основе Haval Monster лежит новую модульная платформа L.E.M.O.N. собственной разработки, которая, как утверждают в компании, отличается уменьшенной массой, обеспечивающей повышенные динамические показатели, экономию топлива и высокий уровень комфорта.

При этом Monster получился больше соплатформенного Jolion. Длина новинки составила 4780 мм, а размер колесной базы равен 2800 мм, что на 308 мм и 100 мм соответственно превосходит габариты «младшего» кроссовера.

В Китае Haval Monster на момент старта продаж предложат с безальтернативной 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 184 л.с. В дальнейшем появятся и другие модификации, в том числе и с гибридной силовой установкой.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года российские дилеры Haval реализовали 16235 автомобилей, что в 2,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. В результате Haval остается лидером по объему продаж среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ.

Полный список дилеров Haval (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: Haval