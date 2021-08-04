В России могут вновь ужесточить требования к прохождению техосмотра

В целях борьбы с мошенниками в сфере техосмотра Минтранс намерен ужесточить требования к фотографированию транспортных средств на пунктах ТО. Так, вводится обязательное фото автомобиля с техническим экспертом, проводящим его проверку. Запрещается и использование фотоэффектов, а также редактирование изображений, которые в качестве доказательства прохождения процедуры направляются в информационную систему техосмотра ЕАИСТО МВД. Эксперты, впрочем, считают, что мошенничество эти меры не остановят, пишет газета «Коммерсант». Стоит отметить, что новый вариант ужесточения правил ТО Минтранс представил за три недели до вступления в силу закона, освобождающего автовладельцев от обязанности предъявлять диагностическую карту при покупке ОСАГО.

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 2021 года на территории РФ было зарегистрировано 45 млн легковых автомобилей. Таким образом, на их долю приходится 76% всех транспортных средств, которые числятся в нашей стране. Средний возраст всех зарегистрированных в России легковых автомобилей составляет порядка 14 лет.

Парк легковых автомобилей России представлен 112 различными марками. При этом свыше 90% приходится всего на 25 марок. В частности, отечественная LADA занимает 30,6% от общего количества, японская Toyota – 9%, корейские Hyundai и Kia – 5,3% и 5,2% соответственно. Среди марок, доля которых в парке составляет более 3%, можно также назвать: Nissan (4,8%), Renault (4,6%), Volkswagen (3,9%), Chevrolet (3,8%) и Ford (3,1%).

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