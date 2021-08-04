GM временно отказался от выпуска кроссоверов в пользу пикапов

Американский автоконцерн General Motors, который столкнулся с дефицитом полупроводников, решил сделать ставку на полноразмерные пикапы Chevrolet Silverado и GMC Sierra, чье производство возобновилось на этой неделе. А вот простой трех заводов, где выпускаются кроссоверы Chevrolet Traverse и Buick Enclave, продлится дополнительную неделю: среднеразмерные вседорожники начнут выпускать с 9 августа, пишет портал Motor.ru.

Напомним, заводы GM, на которых выпускаются бестселлеры концерна – грузовички Chevrolet Silverado и GMC Sierra – простаивали или работали с неполной загрузкой две недели. Поскольку полноразмерные пикапы – важнейшая продукция GM, было принято решение возобновить производство, «пожертвовав» кроссоверами.

Представитель GM дал понять, что в сложной и нестабильной ситуации производственным группам пришлось «находить творческие решения», чтобы свести к минимуму потери в самых маржинальных и конкурентных сегментах рынка.

Ранее в GM приняли решение оптимизировать конструкцию пикапов и внедорожников – несколько партий автомобилей 2021 модельного года лишились системы старт-стоп, а из числа опций была убрана беспроводная зарядка для смартфона.

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Фото: General Motors