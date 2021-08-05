Volvo откажется от буквенно-цифровых названий своих моделей

Компания Volvo решила отказаться от традиции называть свои модели буквенно-цифровыми сочетаниями, такими как XC90, C40, S60 и так далее. Теперь автомобили шведской марки получат полноценные имена, пишет издание «За рулем».

«Если вы посмотрите на автомобили сегодня, то заметите, что все они имеют очень «инженерные» названия и уточнения: XC, T8, All-Wheel-Drive – все это спецификации автомобилей», – отметил в интервью Autocar генеральный директор Volvo Хакан Самуэльссон.

Напомним, практика использования Volvo букв XC для кроссоверов, V – для универсалов, C – для купе и S – для седанов восходит к 1995 году. Однако переход в эру электромобилей шведский автопроизводитель хочет отметить введением имен собственных.

«Мы говорим о совершенно новой платформе, новом поколении полностью электрических автомобилей. Нужно ясно дать понять, что это новое начало, и поэтому у нас не будет цифр и букв, инженерного типа имени. Мы будем давать моделям имена, как вы даете имя новорожденному ребенку», – заявил Хакан Самуэльссон.

По его словам, первым название нового формата получит новое поколение кроссовера XC90. Новинка должна появиться в 2022 году, но глава Volvo сказал, что новое имя модели еще не утверждено, и в компании идет «очень интересное и творческое обсуждение».

Между тем, планы Volvo, похоже, идут вразрез с тенденциями в мировом автопроме. Volkswagen, отказавшись от двигателей внутреннего сгорания, перешел от таких имен, как Golf и Tiguan, к обозначениям ID.3 и ID.4. BMW и Mercedes-Benz тоже предпочитают названия типа iX и EQS, но у них это соответствует давней традиции.

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Фото: Volvo