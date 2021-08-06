Москва с 2025 года полностью перейдет на электробусы

Москва будет использовать только электробусы на городских маршрутах с 2025 года. Об этом в интервью «РБК-ТВ» сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, отметив, что российская столица является лидером в Европе по количеству электробусов.

Напомним, первые электробусы вышли на улицы Москвы осенью 2018-го. По условиям контрактов в 2018-2021 годах отечественные производители ГАЗ и КАМАЗ поставили в столицу 600 электробусов. Как говорил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, в планах на ближайшие годы – увеличение парка электробусов до 2200 машин, что составит почти треть парка наземного транспорта столицы.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в мае 2021 года КАМАЗ заключил очередной, четвертый по счету контракт на поставку электробусов в адрес ГУП «Мосгортранс». По условиям заключенного договора КАМАЗ поставит Москве в общей сложности 350 электробусов КАМАЗ-6282. Стоит отметить, что в рамках четвертого контракта впервые будут поставлены электробусы «КАМАЗ», собранные непосредственно в российской столице.

Напомним, в конце апреля 2021-го КАМАЗ открыл сборочное производство электробусов на базе Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода. Созданные производственные мощности рассчитаны на сборку до 500 электробусов в год. На втором этапе развития производства планируется до 2023 года реконструировать еще один цех СВАРЗ площадью 3000 кв.м, что позволит дополнительно выпускать по 200 электробусов в год. На производстве создано 100 высокотехнологичных рабочих мест, до 2023 года их количество увеличится вдвое. Инвестиции в проект составили 325 млн рублей.

Как отмечается, открытие сборочного производства электробусов «КАМАЗ» на Сокольническом вагоноремонтно-строительном заводе – часть большой программы по замене автобусного парка Москвы. Прежние транспортные средства в столице заменят на электробусы: городские власти практически прекратили закупку автобусов на дизельном топливе.

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Фото: КАМАЗ