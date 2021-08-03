Электромобиль Zetta может встать на конвейер до конца года

Первый российский электромобиль Zetta планируется запустить в серийное производство, несмотря на сложности, с которыми столкнулся проект в прошлом году. Как рассказал в интервью «РБК-ТВ» министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, на сегодняшний день Zetta проходит финальные испытания, а серийный выпуск модели должен начаться до конца года. По словам главы Минпромторга, в линейку легковых электромобилей российского производства будут входить три модели, среди которых Zetta будет самой компактной. Когда появится «Кама-1», пока неизвестно, а водородный вариант люксового автомобиля Aurus Senat ожидается в 2024 году в статусе серийного образца.

Напомним, серийный выпуск компактного трехдверного электромобиля City Modul 1 планируется наладить на заводе Zetta в Тольятти. Максимальный объем планового производства составляет 15 тыс. электромобилей в год. Для City Modul 1 предусмотрено три комплектации: переднеприводная с запасом хода 180 км (от 550 тыс. рублей), переднеприводная с увеличенной емкостью батареи и запасом хода около 500 км (от 750 тыс. рублей) и полноприводная с запасом хода примерно 500 км (от 950 тыс. рублей). Максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Как сообщалось ранее, в случае успешного запуска и реализации первого российского серийного электрокара Zetta компания может разработать электрическое купе, которое пока существует лишь в компьютерном виде. Кроме того, на предприятии готовы выпускать модификацию для людей с ограниченными возможностями. Планируется также и грузовая версия с удлиненным кузовом и высоким грузовым отсеком.

Во сколько в России обходится содержание бензиновых автомобилей разных марок – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: Zetta