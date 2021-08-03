АВТОВАЗ в июле увеличил продажи в России на 1%

АВТОВАЗ в июле реализовал на российском рынке 32013 автомобилей LADA – это на 1% больше, чем годом ранее. По итогам семи месяцев 2021 года российские дилеры LADA продали 232232 машины, что на 42% выше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба АВТОВАЗа.

Бестселлером АВТОВАЗа в июле стала LADA Granta, чья реализация снизилась на 6% и составила 10885 автомобилей. Второй результат показала LADA Vesta – 10223 проданных машины (+4%). На третьем месте по популярности среди моделей АВТОВАЗа идет семейство внедорожников Niva – совокупные продажи Niva Travel и Niva Legend в прошлом месяце составили 4555 автомобилей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал прием заказов на обновленный внедорожник Niva Bronto. Модель создана на базе 3-дверной Niva Legend в максимальной комплектации, которая оснащена кондиционером, подогревом сидений и зеркал.

Полный список дилеров (и не только) по городам РФ смотрите на сайте «Цена Авто» в разделе «Дилеры».

Фото: АВТОВАЗ