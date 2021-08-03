Обновленный бизнес-седан Lexus ES доступен для заказа в России

Российские дилеры Lexus начали прием заказов на обновленный бизнес-седан Lexus ES. Новинка предлагается в трех версиях: Lexus ES 200 с 2,0-литровым мотором мощностью 150 л.с., Lexus ES 250 с новым четырехцилиндровым двигателем объемом 2,5 л мощностью 200 л.с. и Lexus ES 350 с мотором V6 на 3,5 литра мощностью 249 л.с. Стоимость обновленного бизнес-седана составляет от 3 млн 312 тыс. рублей до 4 млн 710 тыс. рублей в зависимости от комплектации, сообщает пресс-служба Lexus.

Как отмечается, при разработке обновленного Lexus ES специалисты бренда обеспечили баланс между управляемостью и комфортом благодаря улучшенной подвеске и аэродинамике. Тормозная система была обновлена за счет измененной и увеличенной формы накладки на педаль, а также оптимизированного контура давления тормозной жидкости.

Что касается интерьера, обновленная мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 12.3” включает функцию синхронизации со смартфоном через Apple CarPlay и Android Auto для использования привычных навигационных, коммуникационных и развлекательных приложений через дисплей, который теперь расположен ближе и под большим углом к водителю. Также обновленный Lexus ES получил комплекс сервисов Lexus Connected Services, позволяющих использовать в автомобиле привычные онлайн-сервисы, получать сведения о техническом обслуживании и аналитические данные об истории поездок и манере вождения.