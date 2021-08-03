АВТОВАЗ упростил интерьер LADA Granta Cross

АВТОВАЗ немного упростил интерьер внедорожного универсала LADA Granta Cross. С августа ручки дверей в цвете «Черный лак» заменены на ручки с тиснением без окраски. Об этом сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационном письмо, которое получили дилерские центры LADA. На рекомендованные розничные цены модели изменение не повлияет. Напомним, в настоящее время LADA Granta Cross предлагается от 652,9 тыс. рублей до 759,9 тыс. рублей.

Напомним, в июле АВТОВАЗ уже упрощал оснащение этого внедорожного универсала, но путем вывода на рынок новых версий с пониженным ценником – Luxe Light и Comfort Light. В первом случае модель оставили без аудиосистемы с Bluetooth, а во втором к списку исключенных опций прибавились SD-карта, USB и Hands Free.

Напомним, универсал LADA Granta с улучшенной проходимостью отличают дорожный просвет в 198 мм, а также защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье. Интерьер автомобиля оформлен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях. Кроме того, LADA Granta Cross получил 15-дюймовые литые диски, в которых сочетается серый и серебристый цвета, полированная поверхность и брутальный рисунок крупных спиц.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам семи месяцев 2021 года в России было продано 83172 автомобиля LADA Granta (с учетом коммерческих версий), что на 34% выше показателя годичной давности. В результате эта модель остается бестселлером на российской авторынке.

Во сколько обходится содержание LADA Granta – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: «Лада.Онлайн»