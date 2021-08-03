В России начались продажи битопливных УАЗ «Патриот» и «Пикап»

Ульяновский автозавод начал продажи битопливных версий моделей УАЗ «Патриот» и «Пикап», способных работать как на бензине, так и на компримированном природном газе. Стоимость новинок составляет от 1 млн 366 тыс. рублей и 1 млн 379 тыс. рублей соответственно, сообщает пресс-служба УАЗа.

УАЗ «Патриот» и «Пикап» CNG оснащаются двигателем ЗМЗ Про объемом 2,7 литра, способном работать как на бензине, так и на сжатом природном газе, и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Среди специфических технических новшеств автомобилей – электронный блок управления и редуктор высокого давления с электромагнитным клапаном OMVL Evo, заправочная и запорная арматура серии EMER VALC470/450/NGV1, магистрали и шланги EMER Spa, газовые форсунки высокой производительности OMVL SL/Gemini, датчик утечки газов GasAlarm.

Для УАЗ «Патриот» предусмотрено два 80-литровых металлокомпозитных баллона ГБО, смонтированных на полу багажника автомобиля. Столько же аналогичных емкостей объемом 50 литров каждая установлено на платформе грузового отсека у задней стенки кабины УАЗ «Пикап».

В списке опций для обеих моделей фигурирует дополнительный датчик утечки газов. Перечень оснащения пикапа за доплату также расширят третий 50-литровый газовый баллон и специальный защитный кожух, надежно предохраняющий емкости от внешнего воздействия. Все оборудование сертифицировано, монтируется непосредственно в заводских условиях и не требует от клиента регистрации в органах ГИБДД.

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Фото: УАЗ