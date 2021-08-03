В Чехии начался выпуск электрического УАЗ «Хантер»

Чешская компания MW Motors, занимающаяся мелкосерийным производством премиальных электрокаров, начала продажи электрической модификации внедорожника УАЗ «Хантер». Стоимость новинки, которая получила название MWM Spartan EV, начинается от 39,9 тыс. евро. Это более чем вдвое дороже бензинового Spartan (от 19,9 тыс. евро), однако электрические конверсии на базе Land Rover Defender и Mercedes-Benz G-класса стоят в разы дороже и не всякому европейскому лесничеству по карману, пишет портал «Колеса.ру».

Конверсия УАЗ «Хантер» в электромобиль происходит по упрощенной схеме, без изъятия трансмиссии – коробка передач, раздатка, валы, мосты и прочее остаются стоковыми. Даже выхлопная труба осталась на месте, только из нее ничего не вылетает. Место бензинового «атмосферника» ЗМЗ (134 л.с., 217 Нм) под капотом занимает синхронный электромотор на постоянных магнитах, выдающий максимальные 163 л.с. и 600 Нм.

Емкость литий-ионной аккумуляторной батареи, упакованной в водонепроницаемый железный ящик, составляет 62,16 кВт/ч, полного заряда хватает примерно на 150 км езды по сельской местности. Если у клиентов возникнет потребностью в большем пробеге на одной зарядке, то MW Motors готова установить батарею емкостью 90 кВт/ч, но разработчики полагают, что европейским лесникам, строителями и геологам «дальнобойные» внедорожники вряд ли понадобятся – на одну смену базовой емкости должно хватить. В крайнем случае, функция быстрой зарядки позволяет зарядить батарею до 80% за время обеденного перерыва.

Базовая цена в 39,9 тыс. евро подразумевает матерчатую крышу, за металлическую надо доплачивать, равно как за антикоррозионную обработку и оффроудные опции (блокировка заднего дифференциал, силовые бамперы, лебедка, экспедиционный багажник с лестницей и др.). Снаряженная масса из-за электрических компонентов выросла с 1760 до 1966 кг. Максимальная скорость прежняя – 130 км/ч. Время разгона до «сотни» не указано, но, по идее, электрический «уазик» должен быть заметно резвее бензинового.

Новый электрокар полностью сохранил узнаваемую внешность УАЗ «Хантер», а единственном заметным новшеством в салоне стал электронный щиток приборов вместо стоковый стрелочных кругляшей..

Автомобили линейки Spartan призваны закрыть собой фактически пустующую западноевропейскую нишу моделей для работников фермерских хозяйств, лесной промышленности и горнодобывающих компаний, чья деятельность напрямую связана с офф-роудом. Словом, представителей сфер, обделенных вниманием крупных автопроизводителей, где основательность конструкции, лаконичный спартанский интерьер, неприхотливость и возможность эффективной работы в самых жестких условиях превалируют над статусом и комфортом. А изначально доступная цена и невысокие затраты на регулярное обслуживание априори подразумевают сокращение эксплуатационных издержек.

Сборка Spartan EV налажена в Чешской Республике на производственных мощностях MW Motors. В дальнейшем ожидается запуск версии EV для остальной Европы.

Во сколько обходится содержание бензиновой версии УАЗ в России – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: MW Motors