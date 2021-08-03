За езду без ОСАГО стали наказывать жестче

Ситуация с техосмотрами, ОСАГО и диагностическими картами приобретает все новую и новую конкретику. Напомним, техосмотры личных транспортных средств в России пока отложили, диагностические карты (которые требовалось оформить до или во время похода в страховую компанию - до весны "отвязали" от получения полиса ОСАГО, но сами страховки гражданской ответственности никто не отменял.

Более того, возникающие прецеденты и судебная практика уже подсказали сотрудникам ГИБДД, как эффективнее действовать в ситуации со злостными нарушителями Закона, оставаясь при этом в правовом поле. Одним штрафом в 800 рублей уже не отделаешься. Поймав такого "зайца" на дороге, правоохранители теперь могут вручить нарушителю предпписание, обязывающее его в десятидневный срок выполнить необходимые требования и оформить страховку.

Спустя 10 дней, если человек не принял предписание всерьез, это уже можно трактовать как "Неповиновение законному требованию сотрудника полиции". И если тебя снова остановят на дороге, одним штрафом можно уже не отделаться, в арсенале у ГИБДД в данном случае есть даже арест.

Наши коллеги из Autonews, выясняя законность такого наказания, обнаружили следующее. Да, в КоАП сегодня нет наказания за подобное повторное нарушение (отсутствие полиса ОСАГО). Но вот за "неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции" предусмотрен штраф от 2 до 4 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок от 40 до 120 часов.

При этом выбирать наказание, какое ему больше нравится, у нарушителя не получится. Более того, он может получить сразу два определения - и штраф, и, допустим, арест. Потому что он нарушил закон дважды. И такие прецеденты в судебной практике уже есть.

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