Hyundai показала новый минивэн в стиле кроссовера Tucson

Компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения нового минивэна Custo, разработанного специально для китайского рынка. Автомобиль, публичная премьера которого состоится в конце августа на мотор-шоу в китайском Чэнду, будет конкурировать с Kia Carnival, Honda Odyssey и Buick GL8 Avenir, пишет портал Autonews.ru.

Судя по тизерам, передней частью кузова Hyundai Custo сильно напоминает кроссовер Tucson четвертого поколения – у них схожая радиаторная решетка со сложным узором и интегрированными светодиодными блоками дневных ходовых огней.

Длина Hyundai Custo составила 4950 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1734 мм, а размер колесной базы равен 3055 мм. Таким образом, Custo получился существенно меньше новой глобальной модели Hyundai Staria, представленной в середине апреля. Как ожидается, эти две модели не будут конкурировать между собой внутри одного бренда, поскольку Custo предназначен исключительно для Китая, тогда как Staria будут продавать по всему миру.

Hyundai Custo укомплектован 1,5-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. В качестве альтернативы будет доступен 2,0-литровый наддувный агрегат, выдающий 240 л.с. Оба двигателя работают вместе с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.