АВТОВАЗ вновь упростит комплектации LADA Vesta

АВТОВАЗ вновь упростит комплектации флагманского семейства LADA Vesta. При этом розничные цены на модель останутся прежними, сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо, которое получили официальные дилеры АВТОВАЗа.

Так, с сентября 2021 года все «Весты» в комплектациях Classic/Comfort вне зависимости от типа кузова лишатся потолочных поручней со стороны переднего пассажира, отказ от органайзера и двойного пола багажного отделения затронет покупателей универсалов Vesta SW/Vesta SW Cross, а упрощенную мультимедийную систему начнут устанавливать на Vesta Comfort с пакетом Winter. Кроме того, все LADA Vesta лишатся датчика присутствия переднего пассажира, который отвечает за индикатор непристегнутого ремня безопасности.

Напомним, с начала 2021 года АВТОВАЗ повышал цены на автомобили LADA четыре раза, а еще минимум дважды завод упрощал конструкцию моделей – в апреле Vesta в комплектации Comfort/Winter с пакетом Winter лишились легкосплавных дисков, а с июля начались продажи Vesta, XRAY и Largus в «урезанных» исполнениях Light.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 57031 машину, что на 34% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta).

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В настоящее время АВТОВАЗ ведет активную работу над рестайлингом автомобилей флагманского семейства LADA Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года, более точные сроки пока не определены.

Между тем, в перспективе АВТОВАЗ откажется от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не может обеспечить модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля. «Доработка платформы LADA B/C до современных стандартов заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу. Текущее состояние российского автомобильного рынка и прогнозы его развития делают этот проект неэффективным ввиду отсутствия эффекта масштабирования даже в среднесрочной перспективе», – констатируют на АВТОВАЗе.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только LADA) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ