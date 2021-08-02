АВТОВАЗ вновь упростит комплектации LADA Vesta | АВТОСТАТ

АВТОВАЗ вновь упростит комплектации LADA Vesta

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АВТОВАЗ вновь упростит комплектации LADA Vesta

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АВТОВАЗ вновь упростит комплектации флагманского семейства LADA Vesta. При этом розничные цены на модель останутся прежними, сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на информационное письмо, которое получили официальные дилеры АВТОВАЗа.

Так, с сентября 2021 года все «Весты» в комплектациях Classic/Comfort вне зависимости от типа кузова лишатся потолочных поручней со стороны переднего пассажира, отказ от органайзера и двойного пола багажного отделения затронет покупателей универсалов Vesta SW/Vesta SW Cross, а упрощенную мультимедийную систему начнут устанавливать на Vesta Comfort с пакетом Winter. Кроме того, все LADA Vesta лишатся датчика присутствия переднего пассажира, который отвечает за индикатор непристегнутого ремня безопасности.

Напомним, с начала 2021 года АВТОВАЗ повышал цены на автомобили LADA четыре раза, а еще минимум дважды завод упрощал конструкцию моделей – в апреле Vesta в комплектации Comfort/Winter с пакетом Winter лишились легкосплавных дисков, а с июля начались продажи Vesta, XRAY и Largus в «урезанных» исполнениях Light.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам первого полугодия 2021 года реализация семейства LADA Vesta на российском рынке составила 57031 машину, что на 34% выше показателя за аналогичный период прошлого года. В результате модель занимает вторую строчку в рейтинге самых продаваемых автомобилей LADA в России (после LADA Granta).

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В настоящее время АВТОВАЗ ведет активную работу над рестайлингом автомобилей флагманского семейства LADA Vesta. Запуск серийного производства новинки состоится не ранее 2022 года, более точные сроки пока не определены.

Между тем, в перспективе АВТОВАЗ откажется от собственной платформы LADA B/C, на которой построена флагманская модель LADA Vesta. Как пояснили на АВТОВАЗе, LADA B/C не может обеспечить модульного подхода, позволяющего создавать на ней легковые автомобили и кроссоверы разных классов. К тому же она не обладает электронной архитектурой, необходимой для внедрения элементов телематики и современных систем активной безопасности и контроля. «Доработка платформы LADA B/C до современных стандартов заняла бы несколько лет и потребовала бы глобальных инвестиций, значительно превышающих затраты на переход на иностранную современную платформу. Текущее состояние российского автомобильного рынка и прогнозы его развития делают этот проект неэффективным ввиду отсутствия эффекта масштабирования даже в среднесрочной перспективе», – констатируют на АВТОВАЗе.

Во сколько обходится содержание автомобиля LADA (и не только LADA) – можно подсчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения». 

Фото: АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: автовазпроизводстволада ижевскlada vesta

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