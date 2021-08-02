Российский завод Haval вернулся из летнего отпуска

Российский завод Haval сегодня возобновил производство автомобилей после летнего корпоративного отпуска, который проходил с 19 по 30 июля 2021 года. с 26 июля по 1 августа. Об этом агентству «АВТОСТАТ» сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Рус», добавив, что на данный момент на предприятии в Тульской области производится до 170 автомобилей в день.

Между тем, в сентябре российский завод Haval планирует перейти на двухсменный режим работы в связи с растущим спросом на новый компактный кроссовер Jolion, который поступил в продажу в середине мая этого года и уже по итогам прошлого месяца впервые вошел в тройку бестселлеров марки с показателем 907 реализованных машин. В целом же за шесть месяцев 2021 года в России было продано 16235 кроссоверов и внедорожников Haval (рост в 2,4 раза), что обеспечило марке лидерство среди китайских автопроизводителей в России, согласно данным АЕБ. Кроме того, с марта 2021 года Haval расширил географию продаж автомобилей российского производства в страны СНГ: Беларусь, Азербайджан и Казахстан. Таким образом, в первом полугодии 2021 года компания увеличила экспорт на 200% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Напомним, на сегодняшний день модельный ряд Haval на российском рынке включает кроссоверы F7 и F7x, рамный внедорожник H9 и новый компактный кроссовер Haval Jolion, которые производятся на заводе компании в Тульской области. В ближайшие три года компания Haval планирует представить на российском рынке еще четыре новых модели, включая пикап GWM Poer, который поступил в продажу в июне. По неофициальным данным, следующей новинкой станет среднеразмерный кроссовер Haval H6 третьего поколения, который займет нишу между Haval F7 и H9. Между тем, ранее компания Haval представила российским дилерам два новых внедорожника Big Dog и Wey Tank, которые, по данным источников, могут встать на конвейер российского завода Haval ориентировочно в 2023 году.

Какие модели можно точно ждать на российском рынке в ближайшие месяцы – смотрите в «Календаре новинок».

Фото: Haval