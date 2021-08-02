В России началось производство обновленного Kia Cerato

Калининградский завод «Автотор» начал производство обновленного седана Kia Cerato, который поступит в продажу на российском рынке в сентябре 2021 года. Напомним, Kia Cerato четвертого поколения выпускается на этом предприятии с 2018 года, сообщает пресс-служба корейской марки. Как отметил директор Инжинирингового центра «Автотор» Александр Зайцев, модель немного изменилась внешне, получила новые бампера, решетку радиатора и фары,что потребовало изменений технологического процесса производства.

Обновленный Cerato станет первой моделью Kia, которая выйдет на российский рынок с новым логотипом бренда. Расширен список опций комфорта и безопасности, включая парковочный тормоз и систему дистанционного запуска двигателя при помощи смарт-ключа. Также обновлены комплекс систем помощи водителю Drive Wise и информационно-развлекательная система с дисплеем 10,25 дюйма. Кроме того, Cerato станет первой моделью Kia на российском рынке, оснащенной заводским комплексом телематики Kia Connect.

Обновленный Kia Cerato будет доступен в России с бензиновыми двигателями 1.6 MPI и 2.0 MPI мощностью 128 л.с. и 150 л.с. соответственно, которые адаптированы для работы на бензине АИ-92. Первый двигатель будет предлагаться как с механической, так и автоматической 6-ступенчатой коробкой передач. В версии с 2,0-литровым мотором доступна только автоматическая трансмиссия. Обновленный Cerato имеет привод на переднюю ось.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», калининградский завод «Автотор» начал масштабную модернизацию окрасочного производства, которая будет проходить в период с 17 июля по 4 сентября 2021 года. Реконструкция окрасочного производства «Автотора» выполняется компанией Dürr (Германия) и ее подрядчиками. Общая стоимость работ составляет порядка 6 млн евро. По итогам модернизации запланировано увеличение производительности окрасочного производства на 20% – с 10 до 12 кузовов в час. Полностью окрасочное производство будет готово к выполнению заданных объемов окраски кузовов по всем цветам к 1 октября 2021 года.

В настоящее время на «Автоторе» по полному технологическому циклу со сваркой и окраской кузовов выпускаются четыре модели легковых и пять моделей коммерческих автомобилей Kia и Hyundai. Расширение и обновление производственных мощностей позволит достичь показателя в 50 тыс. кузовов в год. В целом по итогам 2021 года объем выпуска автомобилей по полному циклу предполагается увеличить на 50%.

Фото: Kia