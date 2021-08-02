Toyota Hilux получил новую версию в России

Российские дилеры Toyota начали продажи пикапа Toyota Hilux в новой версии «Престиж» с бензиновым двигателем, которая в модельном ряду занимает место между средним вариантом «Комфорт» и топ-версией Black Onyx. Стоимость новой комплектации Toyota Hilux составляет от 3 млн 192 тыс. рублей, сообщает пресс-служба «Тойота Мотор».

Toyota Hilux в версии «Престиж» оснащается бензиновым 2,7-литровым двигателем мощностью 166 л.с., который адаптирован к бензину с октановым числом 92, а также к работе при низких температурах. Бензиновый мотор работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. В новой версии пикап отличается высоким акустическим комфортом, что особенно заметно при движении на низкой скорости в условиях плотного городского трафика.

Внешне новую версию Toyota Hilux можно отличить по двухцветным легкосплавным колесным дискам с шинами 265/60 R18, светодиодным фарам ближнего и дальнего света, задним фонарям, ходовым огням и указателям поворота. Головной свет автомобиля, как и в топовой версии, комплектуется автоматическим корректором положения. Сиденья и руль в салоне отделаны натуральной кожей. В список оснащения входят мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, подогрев передних и задних сидений, задние стеклоподъемники с автоматическим режимом, камера заднего вида со статичными линиями разметки и мягкая светодиодная подсветка. Сиденье водителя оснащено электрорегулировкой в восьми положениях, а для пассажиров предусмотрен двухзонный климат-контроль.

Напомним, впервые на российском рынке Toyota Hilux стал доступен с бензиновым двигателем объемом 2,7 литра мощностью 166 л.с. в феврале этого года. Ранее обновленный Toyota Hilux предлагался в России только с усовершенствованным дизельным двигателем объемом 2,8 литра, мощность которого выросла на 23 л.с. и составляет 200 л.с. при 3400 об/мин, а крутящий момент увеличился до 500 Нм, доступных уже с 1600 об/мин.

В ходе масштабного обновления модели в 2020 году, пикап получил измененный внешний вид с доминирующей трапециевидной решеткой радиатора, новым дизайном передних фар и противотуманных фонарей, а также иным передним бампером и задними фонарями. Салон автомобиля отличают новый дизайн панели приборов с цветным дисплеем размером 4,2 дюйма в стандартной комплектации, а также 8-дюймовый цветной дисплей по центру передней панели.

Уже в базовой комплектации Toyota Hilux получил датчик света, систему кондиционирования, передние и задние электростеклоподъемники, боковые зеркала с электроприводом и розетку 220V в боксе центрального подлокотника. В полноценный зимний пакет входит обогрев передних сидений, индикатор низкого уровня омывающей жидкости, а также дополнительный отопитель салона.

В набор систем активной безопасности Toyota Hilux включены система помощи при подъеме по склону (HAC), система стабилизации прицепа (TSC), система курсовой устойчивости (VSC), а также активная антипробуксовочная система (A-TRC). Внедорожные возможности пикапа дополняет понижающая передача, принудительная блокировка заднего межколесного дифференциала и шины класса А/Т.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», по итогам полугодия 2021 года продажи пикапа Toyota Hilux на российском рынке составили 1201 автомобиль. В результате эта модель заняла второе место в своем сегменте после УАЗ «Пикап».

Фото: Toyota