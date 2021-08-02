МВД сможет лишать водителей прав на основании их состояния здоровья

МВД и Минздрав договорились о совместных действиях в отношении водителей транспортных средств. Теперь они смогут лишать россиян водительских прав - на основании их реального состояния здоровья, не дожидась очередного прохождения медкомиссии. Об этом сообщает «Коммерсант», называя при этом дату, с которой в нашей стране начнется введение новых требований - 1 марта 2022 года.

Напомним, что на данный момент для получения водительских прав человек должен проходить медкомиссию, по результатам которой выдается медицинская справка, действительная в течение десяти лет (срок действия водительского удостоверения). Но за эти 10 лет состояние здоровья может измениться, у человека могут появиться заболевания (на время или на всю оставшуюся жизнь), не совместимые с управлением транспортными средствами.

Теперь благодаря договоренностям МВД и Минздрава государственные и частные клиники обяжут оперативно информировать ГИБДД о найденных у водителей заболеваниях, при которых нельзя управлять транспортным средством. Наиболее свежий перечень этих ограничений «по здоровью» утвержден постановлением Правительства N 1604 от 29 декабря 2014 года. В этом списке есть и заболевания глаз (слепота, ахроматопсия), и психические расстройства (шизофрения, умственная отсталость), деформация конечностей и многое другое.

Выявив ограничение, не совместимое с вождением машины, Минздрав с помощью электронного документооборота, должен будет сигнализировать в ГИБДД об изменении ситуации, а инстпекторы, в свою, очередь, будут отстранять водителей от вождения - на время или навсегда. При этом нарушитель, севший за руль в состоянии здоровья, при котором этого делать нельзя - будет оштрафован. Все это - в целях безопасности дорожного движения.

Ведомства полагают, что таким образом им удастся более оперативно выявлять не только больных, но и алкоголиков и наркоманов: появится повод отправлять подозреваемых на дополнительное медицинское освидетельствование.

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