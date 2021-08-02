Около 3 млн транспортных средств в России имеют возраст 35+

В нашей стране насчитывается 2 млн 943 тыс. транспортных средств, чей возраст составляет 35 лет и более. Как отмечают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ», на долю техники, произведенной до 1987 года, приходится 5% от общего объема российского парка (по состоянию на 1 января 2021 года).

При более глубоком анализе выяснилось, что в некоторых сегментах доля таких «древних» транспортных средств в нашей стране намного выше. «Рекордсменами» в этом плане можно назвать мотоциклы. Так, доля мототехники, выпущенной до 1987 года, составила 39%, что количественно соответствует 930 тыс. штук.

Почти каждый седьмой грузовой автомобиль в РФ имеет возраст 35+. Всего их числится 573 тыс. единиц, или 15% от общего объема грузового парка. Вдвое меньше доля таких экземпляров среди автобусов – 7,5%. В абсолютном выражении это составляет 31 тыс. штук.

Что касается прицепов и полуприцепов, то здесь ситуация сложилась лучше, чем в среднем по парку: в этом сегменте на долю техники, чей возраст 35 лет и более, приходится около 4% (132 тыс. шт.).

Еще меньше данный показатель среди легковых автомобилей – порядка 3%. Но количественно это составляет 1,2 млн единиц, что, конечно же, больше, чем у других типов ТС. А вот наименьшая доля машин, выпущенных до 1987 года, отмечена в сегменте легкой коммерческой техники (LCV). Тут она составила 2%, или 78 тыс. штук.

О том, во сколько обходится содержание автомобиля, можно узнать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОСТАТ